  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da eski Borno valisinin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 5 ölü

Eski vali Sheriff, saldırıdan yara almadan kurtuldu

2020-04-26 20:47:44 -
Nijerya'da eski Borno valisinin konvoyuna Boko Haram saldırısı: 5 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın eski Borno eyalet valisi Ali Modu Sheriff'in konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eski vali Sheriff'in de içinde bulunduğu konvoy, Abuja'dan Maiduguri'ye giderken Auno bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 2 polis, 2 sivil ve 1 asker yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Babasının cenazesi için Auno bölgesine gitmeye çalışan Sheriff'in yara almadan kurtulduğu saldırıda, iki araç zarar gördü.

Sheriff'in, Boko Haram ile bağlantısı olduğu iddia ediliyordu. Sheriff, ilk defa örgütün saldırısına uğramış oldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı