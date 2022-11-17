  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 08:42:00 -
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

 Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı saldırganlar, Plateau eyaletine bağlı Maikatako bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydederek, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23