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Dünya Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi yakalandı
Dünya

Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 69 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 02:21:00 -
Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi yakalandı

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 69 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Shehu, çetelere ait 14 motosiklet, 21 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Güvenlik sorunları nedeniyle 3 Eylül'de Zamfara'daki tüm iletişim hatlarının kesilmesinin ardından çok sayıda silahlı çete üyesi yakalanmıştı.

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