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Dünya Nijerya'da cezaevi baskını
Dünya

Nijerya'da cezaevi baskını

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, silahlı kişilerin düzenlediği baskında mahkumlar firar ederken 2 polis öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 01:09:00 -
Nijerya'da cezaevi baskını

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişiler, Anambra eyaletine bağlı Obosi bölgesindeki cezaevine de saldırı düzenledi.

Bölgede 2 polisin yaşamını yitirdiği saldırıda, silahlı kişiler cezaevindeki mahkumların firar etmelerini izin vererek cezaevini kundakladı.

Öte yandan Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu Ikenga, olay yerine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Eyalette artan silahlı saldırılar nedeniyle geçen ay sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

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