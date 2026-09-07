Nijerya’da çete dehşeti: 7 ölü, 12 kişi kaçırıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nijerya’nın Sokoto eyaletinde gerçekleşen silahlı baskında 7 kişi öldürüldü, 12 kişi ise kaçırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Rabah bölgesine gelen silahlı çete üyeleri, etrafa ateş açtı.
Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi kaçırıldı.
Bölge yetkilileri, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlatıldığını bildirdi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.