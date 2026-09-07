A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

A101 afiş yeni ürünler kataloğu paylaşıldı. 10 Eylül 2026 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile farklı ihtiyaçlara yönelik çeşit çeşit ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101'de bu hafta kataloğu içerisinde cam temizleme robotu 6.499 TL, 70" Crystal UHD 4K Smart tv 45.999 TL, buharlı temizleyici 1.299 TL, vakumlu buharlı kırışık giderici 2.999 TL, yumurta pişirici 499 TL, 128 GB cep telefonu 6.799 TL, tekli kavanoz kapağı 2,90 TL, hava üflemeli saç kurutma ve şekillendirme seti 4.999 TL, termostatlı yuvarlak fırın 2.199 TL, Retro elektrikli çay makinesi 1.899 TL, 250 CC benzinli cross motosiklet 89.990 TL, üç tekerlekli moped 69.990 TL, pasta tabağı 125 TL, mini ütü masası 299 TL, katlanır basamaklı tabure 499 TL, ayaklı askı 499 TL ile listelendi. A101 Aldın Aldın afişi ile elektronik, küçük ev aletleri, ev yaşam, mutfak ve daha birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar her hafta olduğu gibi bu Perşembe yine raflarda hazır edilecek. Peki A101 Aldın Aldın kataloğu Perşembe ürünleri neler? İşte 10 Eylül A101 afişi tamamı...