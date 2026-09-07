  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tansiyon yükselince ne yapmalı? Yok artık dedirten hatalar... İşte doğru olan ilk 5 sağlam adım... Dikkat çekiyor Otomotiv devi Hyundai, Palisade XRT Pro modelini sundu Yeşilay sahada: Başakşehir’de bağımlılığa karşı topyekûn mücadele olmuştu! A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı! 15 Eylül 2026 BİM aktüel haftanın önerileri kataloğu
Ekonomi
15
Yeniakit Publisher
A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

A101 afiş yeni ürünler kataloğu paylaşıldı. 10 Eylül 2026 A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile farklı ihtiyaçlara yönelik çeşit çeşit ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. A101'de bu hafta kataloğu içerisinde cam temizleme robotu 6.499 TL, 70" Crystal UHD 4K Smart tv 45.999 TL, buharlı temizleyici 1.299 TL, vakumlu buharlı kırışık giderici 2.999 TL, yumurta pişirici 499 TL, 128 GB cep telefonu 6.799 TL, tekli kavanoz kapağı 2,90 TL, hava üflemeli saç kurutma ve şekillendirme seti 4.999 TL, termostatlı yuvarlak fırın 2.199 TL, Retro elektrikli çay makinesi 1.899 TL, 250 CC benzinli cross motosiklet 89.990 TL, üç tekerlekli moped 69.990 TL, pasta tabağı 125 TL, mini ütü masası 299 TL, katlanır basamaklı tabure 499 TL, ayaklı askı 499 TL ile listelendi. A101 Aldın Aldın afişi ile elektronik, küçük ev aletleri, ev yaşam, mutfak ve daha birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar her hafta olduğu gibi bu Perşembe yine raflarda hazır edilecek. Peki A101 Aldın Aldın kataloğu Perşembe ürünleri neler? İşte 10 Eylül A101 afişi tamamı...

#1
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

10 Eylül 2026 A101 aktüel bu hafta kataloğu tam liste yayınlandı. A101 Aldın Aldın afişi ile bu hafta raflarda yerini alacak indirimli ürünler de belli oldu. A101 kataloğunda ses duyarlı aydınlatma, televizyon seçenekleri, cam temizleme robotu, yumurta pişirici dikkat çeken ürünlerden. A101 indirim broşürü ile çalışma koltuğu 1.999 TL, 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart tv 40.999 TL, sprey yağlık 79,50 TL, midi ütü masası 749 TL, koltuk yanı keçe organizer 249 TL, ortopedik boyun destekli visco yastık 699 TL, buzdolabı 15.999 TL, 7,5 kg çamaşır deterjanı 349 TL, araç tipi el süpürgesi 499 TL, 2'li ses duyarlı RGB LED ambiyans aydınlatma 529 TL, gaming Mouse 179 TL, kulak üstü gaming kulaklık 499 TL, üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL'den satışa sunulacak. Peki A101 aktüel ürünler kataloğu yeni neler sunuyor? İşte 10 Eylül A101 katalog bu haftanın yenileri...

#2
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

A101 KATALOG BU HAFTA 10 EYLÜL 2026 128 GB Cep Telefonu 6.799 TL 2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL Gaming Mouse 179 TL Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL Gaming Hoparlör 399 TL

#3
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 40.999 TL 55" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 20.999 TL 40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL

#4
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Buzdolabı 15.999 TL Çamaşır Makinesi 17.999 TL

#5
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Cam Temizleme Robotu 6.499 TL Yumurta Pişirici 499 TL Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL Buharlı Temizleyici 1.299 TL Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL

#6
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

#7
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Porselen Yemek Tabağı 135 TL Porselen Pasta Tabağı 125 TL Porselen Servis Tabağı 140 TL Porselen Kase 125 TL Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı Adet 55 TL Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı Adet 45 TL Servis Gereçleri Adet 159 TL Çay Kaşığı Adet 30 TL Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL Yağ Sıçratmaz 119 TL Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL Bulut Sunum Tepsisi 149 TL Sprey Yağlık 79,50 TL

#8
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Ayaklı Askı 499 TL Koltuk Yanı Keçe Organizer 249 TL Katlanır Basamaklı Tabure 499 TL Çalışma Koltuğu 1.999 TL Mini Ütü Masası 299 TL Midi Ütü Masası 749 TL Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 849 TL Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 699 TL

#9
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Barbie Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 579 TL Büyük Çocuk Koltuğu 289 TL Almira Yıldız Elbiseli Örgülü Bebek 149 TL Oyuncak Ev Aletleri 149 TL 5 Çekmeceli Organizer 349 TL Sessiz Top 199 TL Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL

#10
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı 4*100g 71 TL Zeytinli Tuzlu Bisküvü 3*91g 58,50 TL Kakaolu Kremalı Gofret 50 TL Mini Çikolatalı Kahveli Kek 70 TL

#11
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Çikolata parçacıklı ve Fındıklı Granola 60g 25 TL Susamlı Krokan 19,50 TL Antep Fıstıklı & Kakaolu Fındıklı Duble Kavrulmuş Lokum 125 TL

#12
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Dondurulmuş Piliç Bonfile 219 TL Polonez Piliç Jambon 45 TL Dondurulmuş Patates 1 KG 129,50 TL Akhisar Usulü Siyah Zeytin 900g 150 TL Çilek Reçeli 700g 109,50 TL 20'li Şekerli Vanilin 41,50 TL 20'li Hamur Kabartma Tozu 55 TL

#13
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Buğday Unu 2 KG 65 TL Konsantre Yumuşatıcı 1,5L 99,50 TL 7,5 KG Toz Deterjan 349 TL

#14
Foto - A101’in 10 Eylül kataloğunda yok yok! Bu ürünleri alan aldı, kaçıran bahtına yandı!

Tuzlu Tereyağ 750g 549 TL Dilimli Tost Peyniri 350g 185 TL Krema 200 ml 79,50 TL Probiyotik Yoğurt 900g 99,50 TL Bademli İçecek 500 ml 69,50 TL Labne 400g 145 TL Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı
Gündem

Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli olan Yeni Partili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un müstehcen ..
İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
Gündem

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oylamayla sona erdi. Terör soruşturmaları ve usu..
Aylık 150 bin lirayı beğenmiyorlar! Üreticiyi bezdiren çoban krizinde skandal gerçek!
Ekonomi

Aylık 150 bin lirayı beğenmiyorlar! Üreticiyi bezdiren çoban krizinde skandal gerçek!

Tunceli yaylalarında küçükbaş hayvancılık yapan yerli üreticiler, asgari ücretin katbekat üzerinde maaş teklif etmelerine rağmen çalıştıraca..
Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!
Gündem

Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!

İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda bölgeyi kana bulayan şımarık tavrını..
Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!
Gündem

Serhat Kılıç'ın Vural Çelik'in ölümü sonrası verdiği röportaj: ‘Başıma gelmesi lazım’ demişti!

Seksenler dizisindeki "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde vefat etmesi sevenlerini derin bir hüzne bo..
Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi

Ev halkının en ama en sevdiği kurabiye olacak. Üzüm pekmez mesaisi başladı. Bu tarifte üzüm pekmezini kullandık. Ev yapımı, çocuklara uygun ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23