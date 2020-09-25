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Dünya Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey yönetici öldürüldü
Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey yönetici öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 7 üst düzey yöneticisi yapılan operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 01:08:00 -
Nijerya'da Boko Haram'ın 7 üst düzey yönetici öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü Boko Haram'ın üst düzey olduğu öğrenilen 7 üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram tarafından öldürülen bir albayın ardından Çad Gölü Havzası'nda teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

7'si öldürüldü 4'ü teslim oldu

Enenche, yapılan operasyonlarda örgütün 7 üst düzey üyesinin öldürüldüğünü, 4 teröristin de teslim olduğunu bildirdi.

Operasyonlarda örgütlerin kamplarının imha edildiği bilgisini paylaşan Enenche, örgüte ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya'da 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Boko Haram terör örgütünün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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