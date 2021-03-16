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Dünya Nijerya'da Boko Haram'a darbe
Dünya

Nijerya'da Boko Haram'a darbe

Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 41 örgüt üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 03:43:00 -
Nijerya'da Boko Haram'a darbe

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala'daki Gulwa ve Musuri Musuri bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 41 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralandığını aktaran Yerima, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerima, Boko Haram terör örgütün rehin tuttuğu 60 kadın ve çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 4 askerin de yaşamını yitirdiğini ifade eden Yerima, çok sayıda askerin de yaralandığını söyledi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını ifade etti. Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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