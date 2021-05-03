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Dünya Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü

Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle kan ve gözyaşının dinmediği Nijerya'da askeri üsse düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Terör örgütünün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 01:42:00 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Ajiri bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri asker 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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