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Aktüel Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:14:13 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Adamawa eyaletine bağlı Gombi köyüne gelen Boko Haram üyeleri, silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı ve çok sayıda köylü korkudan evlerini terk etti. Pek çok evin yandığı saldırıda, örgüt üyeleri halkın gıda ürünlerini gasbetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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