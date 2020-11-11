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Aktüel Nijerya'da Boko Haram mağdurları evlerine dönmek istiyor
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram mağdurları evlerine dönmek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:34:29 -
Nijerya'da Boko Haram mağdurları evlerine dönmek istiyor

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram mağdurlarının evlerine dönmek istediğini bildirdi.

Muhammed, Borno eyaletine bağlı Banki bölgesinde Boko Haram saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek mülteci kamplarına yerleşenleri ziyaret etti.

Kamplarda yaşayanlarla görüşen Muhammed, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerinden edilenler artık evlerine dönmek istiyor. Kamplardaki insanlar gerçekten yorgun ve normal hayatlarına dönmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhammed, kampların aşırı kalabalık olduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin evlerine dönme ve entegrasyon sürecinin de bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum ise yerinden edilenlerin evlerine dönmesine yönelik çalışmalar başlattıkları bilgisini vererek, aralık ayında komşu ülke Kamerun'a sığınan kişilerin Borno'ya döneceğini söyledi.

Zulum, daha önce de yerinden edilmiş kişilerin evlerine döndüğünü belirterek, "Bu geri dönüş süreci, barışı sürdürmek ve topluma güven sağlamak için güvenlik, barınma, geçim ve sivil otoritenin varlığı gibi tüm faktörleri dikkate alacak şekilde planlanıyor." ifadelerini kullandı.

- 2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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