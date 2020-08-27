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Aktüel Nijerya'da Boko Haram bir gecede 75 kişi öldürdü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram bir gecede 75 kişi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 02:32:18 -
Nijerya'da Boko Haram bir gecede 75 kişi öldürdü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram bir gecede 75 kişi öldürdü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de düzenlenen paydaşlar programına katıldı.

Ndume, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde bir gecede 75 yaşlıyı öldürdüğünü kaydetti.

Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle Gwoza halkının tehlikede olduğunu işaret eden Ndume, "Ben bir senatör olarak bile, Gwoza'ya hala gidemiyorum çünkü güvenli değil. Saldırılar nedeniyle her gün insan ölüyor. Güvenlik güvenlik görevlilerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ancak durum çok büyük. Burada her gün insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Ndume, saldırıların dışında bölge halkının açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, sivil toplum kuruluşların olmaması halinde durumun daha da kötüleşeceğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten beri Nijerya başta olmak üzere, Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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