Nijerya'da bir haftada terör örgütü Boko Haram'ın 61 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son bir haftada terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 61 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, son bir haftada Adamawa eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.



Eneche, operasyonlarda 61 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı şekilde kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 11 örgüt üyesinin teslim olduğunu aktaran Eneche, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Eneche, sene başından bu yana toplam 603 teröristin hükümete teslim olduğunu, bunların rehabilitasyon programında olduğunu söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.