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Aktüel

Nijerya'da bir haftada 142 kişi silahlı saldırılarda öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-29 20:47:19 -
Nijerya'da bir haftada 142 kişi silahlı saldırılarda öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle bir haftada 142 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki farklı eyaletlerde 18-24 Temmuz'da çoban ve çiftçiler arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalar ile terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 142 kişi yaşamını yitirdi.

Bu süre zarfında silahlı çete üyeleri 44 kişiyi kaçırdı.

Güvenlik güçlerinin bir haftada silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonlarda ise 41 çete üyesi etkisiz hale getirdi.





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