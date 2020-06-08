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Aktüel

Nijerya'da bir eyalet valisinde daha Kovid-19 tespit edildi

Yeni tip koronavirüs tespit edilen Abia Eyaleti Valisi Okezie Ikpeazu kendini karantinaya aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:28:40 -
Nijerya'da bir eyalet valisinde daha Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir eyalet valisinde daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Abia Eyaleti İletişim Komiseri John Okiyi Kalu, yaptığı yazılı açıklamada, "Eyalet Valisi Okezie Ikpeazu'da Kovid-19 tespit edildi ve Vali kendini karantinaya aldı." ifadesini kullandı.

Kalu, eyalet sakinlerine Kovid-19'a karşı alınan önlemleri uygulamaları gerektiğini hatırlatarak, "Abia, son 24 saatte ülke genelinde en fazla virüs tespit edilen eyalet oldu. Eyalet genelinde 67 kişide Kovid-19 tespit edildi." dedi.

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da başkent Abuja ve 36 eyalet bulunuyor. Ülkede daha önce Kaduna, Oyo ve Bauchi eyaleti valilerinde Kovid-19 tespit edilmiş ve tedavileri sonrası valilerin hepsi iyileşmişti.

Afrika'nın 200 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Nijerya'da bugüne kadar 76 bin 802 Kovid-19 testi yapıldı. 12 bin 486 kişi de virüs tespit edilirken 354 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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