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Gündem Nijerya'da bayram sevinci
Gündem

Nijerya'da bayram sevinci

Batı Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, bayram namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 11:45:00 -
Nijerya'da bayram sevinci

Ülkede önceki yıllarda stadyum gibi büyük alanlarda kılınan bayram namazı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camilerde eda edildi.

Başkent Abuja'daki Fuad Camisi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Fuad Camisi İmamı Thamim Yusuf, yaptığı açıklamada, Müslümanların bayramını kutladı.

Yusuf, ramazanda yapılan ibadet ve cömertliğin diğer aylarda da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Nijerya'da devam eden şiddet olaylarına değinen Yusuf, vatandaşların birliği ve beraberliği çağrısında bulunarak ülkede barış olması için halktan dua etmelerini istedi.

Yusuf, son olarak, Filistin ve Filistin halkı için dua etti.

Camide namaz sonrası Müslümanlar bayramlaştı.

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