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Aktüel

Nijerya'da bayram namazı evlerde kılındı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:07:26 -
Nijerya'da bayram namazı evlerde kılındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanlar bayram namazını evlerinde kıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aylardır camilerde cuma ve cemaatle namazların kılınmadığı ülkede vatandaşlar, bayram namazını evlerinde eda etti.

Başkentte evinde mahalle sakinlerine cemaatle namaz kıldıran Ebubekir Bala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle camilerin ibadete kapatılmasının üzücü olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl bayramın hüzünlü geçtiğini ifade eden Bala, "Geçmiş bayramlarda namazları hep toplu yerlerde kılıyorduk. Namazlarımızı kıldıktan sonra eğlenirdik ancak bu yıl bunların maalesef hiçbiri olmadı." dedi.

Bala, salgının bir an önce son bularak camilerin ibadete açılması için dua etti.

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