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Dünya Nijerya'da askeri üsse saldırı!
Dünya

Nijerya'da askeri üsse saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 23:15:00 -
Nijerya'da askeri üsse saldırı!

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzelendi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, 2 askeri araç kundaklandı. Bölge sakinleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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