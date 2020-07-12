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Aktüel

Nijerya'da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 03:45:32 -
Nijerya'da altın madeni ocağında göçük: 7 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde yasa dışı faaliyet yürüten bir altın madeni ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 7 işçi hayatını kaybetti.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Makurdi bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Anene, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar göçük altından 7 madencinin cesedinin çıkarıldığını kaydederek, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.

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