0553 313 94 23
impression

Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11 kişi kaçırıldı

Nijeryalı korsanlar, Alman gemisine saldırdı.Alman gemisine iki tekneyle gemiye çıkan korsanlar, 11 kişiyi kaçırdı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11 kişi kaçırıldı

Nijeryalı korsanlar Liberya bandıralı Alman gemisine saldırdı. Korsanlar, 20 kişilik mürettebatın 11’ini kaçırdı.

Nijeryalı korsanlar Angola’dan Nijerya’nın Onne Limanı’na gitmekte olan Liberya bandıralı Pomerania Sky isimli Alman gemisine saldırdı. 2 tekneyle gemiye çıkan korsanlar, 20 kişilik mürettebatın 11’ini kaçırdı. Onne Limanı’ndan 60 mil açıkta meydana gelen saldırıda kaçırılanlardan 8’inin Polonyalı, 2’sinin Filipinli, 1 kişinin ise Ukraynalı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen saldırıya ilişkin detaylar bugün ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 8 Polonya vatandaşının kaçırıldığını doğruladı. Czaputowicz, Polonya’nın Abuja Büyükelçiliği, Hamburg Konsolosluğu ve geminin sahibi Alman armatör arasında rehine krizinin sonlandırılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:00
  1. Nijerya
  2. korsanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler nasıl uyutulmalı?
    1. Bebekler nasıl uyutulmalı?
    2. Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali..
    3. Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11..
    4. Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    5. Yol verme tartışmasında silahlar..
    6. Hapları bırak gülümse
    7. Boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    8. Brezilyalı futbolcu öldürüldü!
    9. İşte İstanbul Havalimanı'ndan ilk..
    10. Gözleriniz kan çanağı olduysa...
    11. Gözlük merceği ilk defa...
    12. Yolcu kapasitesi 200 milyona kadar..
    13. Nefse yenik düşmek soluğumuzu kesiyor!
    14. CNN'e şüpheli paket gönderildi!
    15. İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet..
    16. Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na..
    17. Hollanda basınından Cocu yorumu:..
    18. Putin'den kritik Suriye kararı!..
    19. Suriye'de yasaklı beyaz fosfor..
    20. Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?