Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11 kişi kaçırıldı

Nijeryalı korsanlar Liberya bandıralı Alman gemisine saldırdı. Korsanlar, 20 kişilik mürettebatın 11’ini kaçırdı.

Nijeryalı korsanlar Angola’dan Nijerya’nın Onne Limanı’na gitmekte olan Liberya bandıralı Pomerania Sky isimli Alman gemisine saldırdı. 2 tekneyle gemiye çıkan korsanlar, 20 kişilik mürettebatın 11’ini kaçırdı. Onne Limanı’ndan 60 mil açıkta meydana gelen saldırıda kaçırılanlardan 8’inin Polonyalı, 2’sinin Filipinli, 1 kişinin ise Ukraynalı olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen saldırıya ilişkin detaylar bugün ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, 8 Polonya vatandaşının kaçırıldığını doğruladı. Czaputowicz, Polonya’nın Abuja Büyükelçiliği, Hamburg Konsolosluğu ve geminin sahibi Alman armatör arasında rehine krizinin sonlandırılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.