  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da 76 silahlı çete üyesi yakalandı
Dünya

Nijerya'da 76 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'nın, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 76 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 04:24:00 -
Nijerya'da 76 silahlı çete üyesi yakalandı

Borno Eyaleti Polis Komiseri Umar Abdu, basına yaptığı açıklamada, güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında eyaletin Chibok, Jere, Konduga ve Mafa bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 76 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abdu, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti. Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede son 3 ayda silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız
Kadın - Aile

Çikolatanın bu faydalarını yeni duyacaksınız

Çikolata her yaşta sevildiği kadar yasaklı yiyecekler olarak ta bilinir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğe dair ilgili açıklama yaptı.
Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı
Gündem

Kokuşmuş magazin dünyasını karıştıran 'rehin' olayı

Sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, Kadıköy’deki ‘kaynak saç’ borcunu ödeyeceğini belirterek kuaför dükkanına rehin olarak bıraktıkları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay