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Dünya Nijerya’da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya’da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya’nın Jigawa eyaletinde, yağış döneminde artış gösteren sıtma nedeniyle 4 ayda 121 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:01:00 -
Nijerya’da 4 ayda 121 çocuk sıtma nedeniyle hayatını kaybetti

Dutse Hastanesi Direktörü Abbas Ya’u yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletine bağlı Dutse bölgesinde haziran-eylül döneminde 15 bin 754 sıtma vakası tespit edildiğini ve bunların 8 bin 102’sinin çocuk hastalar olduğunu ifade etti. Ya’u, bu dönemde sıtma nedeniyle 5 yaş altı 121 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. 5 yaş altındaki çocukların bağışıklık sistemlerinin parazite direnecek kadar güçlü olmadığına dikkati çeken Ya’u, bu grubun, sıtmadan etkilenme ve ölme olasılığının daha yüksek olduğunu kaydetti. Nijerya’da sıtma vaka sayısındaki artışa, yağış mevsiminde oluşan su birikintilerindeki sivrisineklerin neden olduğu biliniyor.

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