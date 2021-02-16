Nijerya'da 23 kişiyi kaçırdılar

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Yakila-Rafi kara yolunda silahlı kişiler, yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

Baskında 23 kişi kaçırıldı ve 2 kişi yaralandı. Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.