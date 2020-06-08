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Aktüel

Nijerya'da 185 silahlı çete üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:43:30 -
Nijerya'da 185 silahlı çete üyesi yakalandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 185 kişi yakalandı.

Lagos'ta Polis Komiseri Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ikorodu bölgesinde son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin Ikorodu bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 185 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Odumosu, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Odumosu, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini aktardı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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