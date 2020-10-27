Nijerya'da 109 silahlı çete üyesi yakalandı

ABUJA (AA) - Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 109 kişi yakalandı.



Plateau Eyaleti Askeri Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Chukwuemeka Okonkwo, yerel medyaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Okonkwo, operasyonlarda 109 çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını aktaran Chukwuemeka Okonkwo, silahlı çete üyelerine ait 4 silah, SIM kartları ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.



Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.



Bölgede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

