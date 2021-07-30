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Dünya Nijerya'da 1000 gönüllü avcı Boko Haram'a karşı harekete geçti
Dünya

Nijerya'da 1000 gönüllü avcı Boko Haram'a karşı harekete geçti

Nijerya'da 1000 gönüllü avcının, çiftçileri korumak için Boko Haram'a karşı mücadele edeceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:22:00 -
Nijerya'da 1000 gönüllü avcı Boko Haram'a karşı harekete geçti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1000 gönüllü avcının, çiftçileri korumak için terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadele edeceği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1000 gönüllü avcının, eyaletin 4 bölgesinde çiftçileri korumak için Boko Haram'a karşı mücadele edeceğini belirtti.

Avcıların eyalette barış ve güvenliği sağlamak için gösterdikleri fedakarlık ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zulum, avcılara her konuda destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF), Nijerya'nın kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise bu duruma dikkat edilmezse bölgede 13 milyon insanın gelecek birkaç ay içinde akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmininde bulunmuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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