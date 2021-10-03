  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi tehlikede
Dünya

Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi tehlikede

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 05:51:00 -
Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi tehlikede

Nijerya Mülteciler Komiseri İmaan Sulaiman İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkede 10 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliği ile mücadele ettiğini belirtti.

İbrahim, gıda güvenliğini küresel bir zorluk olarak tanımlayarak, hükümetin ülkedeki savunmasız kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda ve gıda dışı maddelere erişebilmesi için yeni proje başlatacağını kaydetti.

Ülkede devam eden etnik, dini ve iç çatışmaların gıda güvensizliklerine yol açtığının altını çizen İbrahim, "Bu zorluklar ülkenin sosyal, ekonomik, siyasi kırılganlıklarına katkıda bulunuyor. Kadınları, gençleri, yerinden edilmiş kişileri, düzensiz göçmenleri, mültecileri ve yaşlıları da orantısız şekilde etkiliyor." dedi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay