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Aktüel Nijerya'da 1 ayda 242 silahlı çete üyesi yakalandı
Aktüel

Nijerya'da 1 ayda 242 silahlı çete üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 00:38:57 -
Nijerya'da 1 ayda 242 silahlı çete üyesi yakalandı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde son bir ayda silahlı saldırı sonucu 242 kişi hayatını kaybetti.

Kano Emniyet Müdürü Abdullahi Haruna, yerel medyaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son 4 haftada eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 242 çete üyesinin yakalandığını, operasyonlarda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Haruna, silahlı çetelere ait 1,3 milyon naira (27 bin Türk Lirası) ele geçirildiğini vurguladı.

Haruna, silahlı çetelere ait 8 silah, 5 araç, 17 motosiklet ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
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