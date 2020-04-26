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Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

2020-04-26 03:10:30 -
Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Nijerya ve Ganadaki 133 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 2'si bebek 133 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindi.

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Aydın'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.

Öte yandan aynı uçakla İzmir'e gelen 10 Kuzey Makedonya vatandaşı da işlemlerin ardından ülkelerine gitmek üzere kara yoluyla Edirne'ye doğru hareket etti.

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