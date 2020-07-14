Nijerya pirinçte yerli üretimi artırıp ithalatı azaltıyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hükümet, aldığı önlemlerle pirinç ithalatını azaltmayı hedefliyor.



Nijerya Pirinç Üreticileri Birliği Başkanı Aminu Goronyo, gazetecilere, pirinç ithalatının azaltılması ve yerli üretime destek verilmesi için çeşitli adımlar atıldığını açıkladı.



Goronyo, "Kara sınırları kapatıldı ve çiftçiler desteklenerek üretim artırıldı. Bu durum Nijerya'nın kendi kendine yeter hale geldiğini göstergesidir." dedi.

Alınan önlemler ile 2016 verilerine göre, dünyada Çin'den sonra en fazla pirinç ithal eden ikinci ülke olan Nijerya, 2020 Haziran ayı rakamlarına göre dördüncü sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, ülkede son 20 yılda en fazla pirinç üretimi 2014-2019 yılları arasında kaydedildi.



- Nijerya, 2018'de Afrika'nın en büyük pirinç üreticisi oldu



Afrika Pirinç Merkezinin verilerine göre Nijerya, 2018 yılı pirinç üretiminde Mısır'ı geçerek Afrika'da ilk sıraya yükseldi. Zengin tarım arazilerine sahip Nijerya'da yılda 4 milyon ton, Afrika genelinde ise 14,6 milyon ton pirinç üretiliyor.



200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da hükümet uluslararası kurumlar ile yürütülen çalışmalar kapsamında pirinç üretimini artırmaya çalışıyor.



Nijerya'nın Kebbi, Yobe, Sokoto, Kwara, Akwa Ibom gibi birçok bölgesinde pirinç üretimi için verimli topraklar bulunuyor ve bazı bölgelerde yılda 2 mahsül alınabiliyor.