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Dünya Nijerya için aşı gelişmesi
Dünya

Nijerya için aşı gelişmesi

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:54:00 -
Nijerya için aşı gelişmesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Başkanı Faisal Shuaib, 100 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısının ocakta ülkede olmasını beklediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşıların alındığını belirten Shuaib, bu yıl ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ülkede ilk olarak sağlık çalışanları, siyasi liderler ve Kovid-19'a karşı yeterli tedbiri alamadığı tespit edilen yoksullar ile yaşlılar aşılanacak.

Yaklaşık 200 milyon nüfuslu Nijerya'da şimdiye kadar 92 bin 705 vaka kaydedildi, 1319 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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