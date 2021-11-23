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Dünya Nijerya, “28 Şubat”ını yaşıyor
Dünya

Nijerya, “28 Şubat”ını yaşıyor

Nijerya'nın batı kesiminde yer alan Oyo Eyaleti’nde Türkiye’deki 28 Şubat dönemine benzer şekilde başörtüsü zulmü hortladı. Oyo Eyaleti Müslüman Topluluğu Başkanı Alhaji Kunle Sanni, ilkokul, ortaokul ve yüksek öğrenim kurumlarında başörtüsü takan Müslüman kızların taciz edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:27:00 -
Nijerya, “28 Şubat”ını yaşıyor

Münübe Yılmaz

Nijerya'nın batı kesiminde yer alan Oyo Eyaleti’nde Türkiye’deki 28 Şubat dönemine benzer şekilde başörtüsü zulmü hortladı. İlkokul, ortaokul ve yüksek öğrenim kurumlarında başörtüsü takan Müslüman kızların taciz edildiğini belirten Oyo Eyaleti Müslüman Topluluğu Başkanı Alhaji Kunle Sanni, “Eyaletteki devlet okullarında başörtüsü kullanımını sürdürmek için hukuk mücadelesi başlatacağız. Oyo Müslümanlarının başörtüsü takması için yasal savaşa hazırız” dedi. Oyo Eyaleti Müslüman Cemaati tarafından “Oyo’da Müslümanların Birliği: Kaçınılmaz Bir Seçenek” başlığıyla düzenlenen panelde konuşan Sanni, Müslüman öğrencilerin Hristiyan okulları oldukları iddiasıyla devlet okullarında başörtüsü kullanmalarının engellenmesi fikrine artık müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. 

“Dava kaybeden herhangi bir Müslüman topluluğu yok”

Anayasaya göre Müslümanların yalnızca din özgürlüğüne değil, dinini açıklama özgürlüğüne de sahip olduğunu hatırlatan Alhaji Kunle Sanni, “Başörtüsü İslam'ın bir sembolüdür. Anayasanın bu konuda net olması nedeniyle başörtüsü kullanımı davasını kaybeden herhangi bir Müslüman topluluğu yok” diye konuştu.

Peçeli öğretmenler görevden alınmıştı

Geçmişte nikap kullandıkları için görevden alınan bazı Müslüman öğretmenlerin mahkemeye başvurduğunu, Hristiyan hakimin ise öğretmenlerin nikap giyebilecekleri yönünde karar verdiğini kaydeden Sanni, söz konusu öğretmenlerin aynı zamanda tazminat da kazandığını söyledi.

 

 

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