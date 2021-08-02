  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alanya'daki yangın tekrar başladı
Rus öğrenci İstanbul'da kayıplara karıştı
Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı
Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
Dünya Nijer'de terör saldırısı! Çok sayıda asker öldürüldü
Dünya

Nijer'de terör saldırısı! Çok sayıda asker öldürüldü

Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 03:53:00 -
Nijer'de terör saldırısı! Çok sayıda asker öldürüldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, 31 Temmuz'da Burkina Faso sınırına yakın Torodi mevkisinde pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Saldırıda 15 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, 6 askerin de kaybolduğu belirtildi. Nijer ordusunun teröristleri yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi. Torodi, Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde yer alıyor.

Sık sık terör saldırılarının hedefi olan Tillaberi'de son 1 haftada düzenlenen 2 saldırıda 33 sivil yaşamını yitirmişti. Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay