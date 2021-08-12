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Dünya Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Dünya

Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 52'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:56:00 -
Nijer'de sellerde ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hazirandan 11 Ağustos'a kadar aşırı yağışların neden olduğu sellerden 50 bin 305 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde 5 bin 694 evin hasar gördüğü, 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Selden en çok etkilenen kentlerin başında başkent Niamey gelirken, salıyı çarşambaya bağlayan gece görülen aşırı yağışlarda kentin bazı noktalarına metrekareye 70 ile 140 kilogram yağış düştüğü vurgulandı.

Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8 Ağustos itibarıyla 44 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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