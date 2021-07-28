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Dünya Nijer'de seller çok sayıda ölüme neden oldu
Dünya

Nijer'de seller çok sayıda ölüme neden oldu

Nijer'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 05:57:00 -
Nijer'de seller çok sayıda ölüme neden oldu

Sivil Savunma Genel Direktörlüğü, ülkede yaşanan sellere ilişkin son rakamları paylaştı. Direktörlükten yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sellerde hazirandan 26 Temmuz'a kadar 1129 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Sellerden 14 bin 134 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 16 kişinin seller nedeniyle yıkılan binaların altında kalarak yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de boğulduğu belirtildi.

Nijer'de, hazirandan eylüle kadar süren yağış mevsiminde son yıllarda sık sık seller yaşanıyor. Geçen sene, yılın aynı döneminde meydana gelen sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 70 kişi de hayatını kaybetmişti.

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