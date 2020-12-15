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Aktüel Nijer'de 28 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından 3 günlük yas
Aktüel

Nijer'de 28 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından 3 günlük yas

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:38:37 -
Nijer'de 28 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının ardından 3 günlük yas

DAKAR (AA) - Nijer'de hafta sonu düzenlenen ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Hükümet Sözcüsü Zakaria Abdourahamane yaptığı açıklamada, hükümetin saldırıda hayatını kaybedenler anısına bugünden başlayarak 3 günlük ulusal yas kararı aldığı duyuruldu.

Diffa bölgesindeki Toumour köyüne cumartesiyi pazara bağlayan gece terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayda 28 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 800 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmişti.

Diffa bölgesi, 11 Aralık'ta da Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.

- Diffa, 2015'ten bu yana saldırıların hedefinde

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.


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