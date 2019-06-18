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Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışında sona yaklaşıldı.

18 Haziran 2019 Salı 09:32
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışında sona yaklaşıldı.


Açılış hazırlıkları için Nijer’in başkenti Niamey’e giden 12 kişilik Sağlık Bakanlığı Heyeti, teknik çalışmaları tamamladı. Hastane bütçesinin oluşturulması, branşların ve personel sayılarının belirlenmesi gibi konularda ön hazırlıklar gerçekleştirildi. Niamey Büyükelçisi Mustafa Arı ve bakanlık yetkilileri, açılış planlaması için Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Halk Sağlığı Bakanı İlliassou Mainassara’yı ziyaret etti.


Bakanlık heyetini kabul eden Nijer Başbakanı Brigi Rafini, hastanenin Nijer ve Türk halkları arasındaki kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:


“Nijer için çok büyük bir önem arz eden ve Türk şirketleri tarafından tamamlanan otel ve havaalanı gibi projelerin açılışlarını gerçekleştirdik. En kısa sürede Türkiye tarafından inşa edilen hastanenin de açılışını yapmak istiyoruz. Bu projeler iki ülke arasındaki iş birliğini ve haklar arasındaki kardeşlik duygusunu pekiştiriyor.”


Rafini, 2 yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde bilgi sahibi olduğu şehir hastaneleri projelerine büyük ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.


3 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle hizmet verecek olan hastane, sonrasında Nijer’e devredilecek.


Hastanenin ortak işletilmesi ve devri ile ilgili hususları içeren protokol, 19 Nisan 2018’de Nijer Halk Sağlığı Bakanı Dr. İlliassou Mainassara’nın resmi ziyareti vesilesiyle imzalanmış, 22 Mayıs 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:32
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