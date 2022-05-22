Nijer ilk "Bayraktar TB2 SİHA"larını teslim aldı

Menadefense tarafından aktarıldığı üzere Nijer, sipariş verdiği Bayraktar TB2 SİHA’ların ilk partisini teslim aldı. Bu bağlamda Nijer Hava Kuvvetleri, SİHA’ları hava yoluyla teslim aldı.

SİHA’ların Niamey Havaalanı’na Ukrayna merkezli bir kargo şirketi tarafından İl-76 uçakları ile teslim edildiği aktarıldı. Ayrıca 20 ve 21 Mayıs 2022 tarihlerinde iki adet uçuş gerçekleştirildiği ve 6 adet SİHA’nın teslim edildiği ifade edildi.

Nijer’e Bayraktar TB2 SİHA ihracatı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve muhtelif zırhlı araçları tedarik edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedarik edilecek sistemlerin Nijer’in askeri ve güvenlik kuvvetlerinin kapasitelerini artıracağını da dile getirdi.

TUSAŞ Nijer’e iki HÜRKUŞ uçağı ihraç edecek

Temel Kotil, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Nijer’e Hürkuş ihracatına ilişkin bilgi verdi. Kotil, Nijer’e iki adet Hürkuş uçağı ihracatı gerçekleştirileceğini belirterek Malezya’dan da 18 adetlik Hürjet uçağı ihracatını için temasların devam ettiğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan, Nijer’in Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve muhtelif zırhlı araçları tedarik edeceğini ifade etmişti.

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