Nihayet Mesut dönüyor!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 19 Ocak'ta oynadığı Altay maçından beri formasından uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. Yıldız oyuncu, sahalara geri dönüş müjdesi verdi.

Mesut Özil, bu sezon özellikle ligde 7 gol ve 2 asistle Fenerbahçe 'ye önemli katkı sağlamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu, 19 Ocak'ta oynanan ve 2-1 kazanılan Altay maçından beri sahalardan uzak kalmıştı.

Belindeki ağrılar nedeniyle ufak bir operasyon geçiren Mesut, takımla çalışmalara başlasa da Prag deplasmanına götürülmedi. Durumu merak edilen dünyaca ünlü yıldız, taraftara müjdeyi verdi.

Mesut, "Zor bir süreç geçirdim. Beklenmedik bir bel sakatlığı yaşadım ama sağlık ekibimizin destekleriyle bunun üstesinden geldim. Artık hazırım" diye konuştu.

33 yaşındaki futbolcu, "Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacağımız maçla birlikte sonunda sahalara dönüyorum. Futbolu çok özlediğimi bilmenizi istiyorum. Bir an önce formamı giyip sahada mücadele etmek için sabırsızım" ifadelerini kullandı.