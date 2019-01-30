Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP'den en sevdiği ismin Akif Hamzaçebi olduğunu çünkü onun hiçbir zaman siyaset için doğruluktan şaşmayacağını söyledi.30 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
AK Parti'nin İzmir adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a konuştu.
Zeybekci, Arman'ın "En sevdiğiniz CHP'li kim?" şeklindeki sorusunu "Akif Hamzaçebi" olarak yanıtladı. Zeybekci, bunun nedenini şöyle açıkladı:
Çünkü hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz. Siyaset uğruna doğruları feda etmez.
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