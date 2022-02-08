  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nihat Özdemir'den yeni ihale açıklaması! 8 yayıncı teklif aldı
Spor

Nihat Özdemir'den yeni ihale açıklaması! 8 yayıncı teklif aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni naklen yayın ihalesiyle ilgili olarak "14 Şubat'ta son teklifleri alacağız. 8 yayıncı ihale dosyası aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 12:29:00 -
Nihat Özdemir'den yeni ihale açıklaması! 8 yayıncı teklif aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yapılması planlanan yeni yayın ihalesi ile ilgili konuştu.

"8'in üzerinde ihale dosyası alan var" diyen Özdemir, "İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. İyi bir ihale ve yarışma olacak. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli yayın kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. Yayın gelirinden ne kadar çok gelir elde edersek -yalnız Süper Lig değil alt ligler de buradan paralarını alıyorlar- kulüpler o kadar çok kazanacak. . Bu ihaleye önem veriyoruz. İlgi de var. İnşallah iyi bir ihale olacak. Görüşmelere açığız. Bugün bile bir sabah yayıncı geldi konuştuk. Teklifleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay