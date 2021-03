Nihat Özdemir'den 'kadın hakem' açıklaması

Milli Kadın Futbol Takımı'na yönelik konuşan Şenol Güneş, "Hem ruj sürün, hem top sürün. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu konuda büyük bir yatırım yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Bu seçimlerin karşılığını verin. Katılırken şunu istiyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. İş bir simgedir. Ama önünüze çıkabilecek her engeli aşabilecek gücünüzün olduğunu bilin. Zaman zaman haksızlığa uğrasanız bile asla durmayın. Sonunda başaracağınızı göreceksiniz" dedi.

Özdemir, Turkcell ile işbirliğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise sponsorluk toplantısında şöyle konuştu:

"Kadınlarımız şanlı tarihinde istiklal ve istikbal mücaedelesinde hep ön planda yer almıştır. Hayatın her anında önemli görevler üstlenip, tüm nesillere örnek oldu. Bugün TFF olarak Türk sporunun en önemli destekçilerinden Turkcell ile çok önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. Turkcell, Kadınlar Birinci Ligi'mizin de isim sponsoru olacaktır. Bu anlaşmayı özellikle 8 Mart günü imzalamak istedik. Bu konuda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'a teşekkür ediyorum. Turkcell'in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır çok önemli katkıları oldu. Kadınlarımıza ise her zaman eşit destekleri oldu. Turkcell'in sporumuza önemli destekleri oldu. 2002'den beri aralıksız 19 yıldır TFF'nin ana sponsorluğunu yapan, Milli Takımlarımıza maddi ve mamnevi destekler yapan Turkcell, Ampute takımımızın da sponsoru oldu. Turkcell'in Kadın Milli Takımına da değer kazandıracağına eminim.

Önümüzdeki 2 yılda Kadınlar Ligi, Turkcell Kadınlar Ligi olarak oynanacaktır. Turk kadınının gücünden ve her alandaki başarısından Türk futbolunun faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişmesi için her türlü çabası gösteriyoruz. Yönetim olarak 1 yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın Milli Takımımızın teknik direktörlüğüne Necla Güngör Kırağasını getirdik. Kadın Futbol Takımımız, kendisiyle önemli adımlar attık ve yüksek heyecanlı maçlar oynadı.

"Hedefimiz süper lig'de kadın hakemlerimize yer vermek"

Kadın futboluna verdiğimiz önemi UEFA yakından izlemektedir. Bu konuda farklı planları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye'de değil dünyada çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada bir çok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz. Dar kapsamlı olsa da kadın ligimizi yakın zamanda başlatacağız. Detayları yakın zamanda açıklayacağız. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. İnşallah Türk futbolunda önümüzdeki dönemde kadın futbolcularımızı göreceğiz. İnşallah Avrupa şampiyonalarında görev yapan hakemlerimiz, temsilcilerimiz ve bünyemizdeki tüm kadınların gücü kadınlarımızı kucaklayacak ve futbolumuzu daha ileriye götürecektir.

Turkcell ile yapılan bu işbirliğinin kadın futbolu ve ülkemiz futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Turkcell'i bir kez daha yürekten kutluyorum. Kadın futbolundan sorumlu üyemiz sayın Hamit Altıntop'un burada olmasını da isterdim. Ancak çok önceden planlanmış bir yurt dışı seyahati nedeniyle burada bulunamıyor. Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e de teşekkür ediyorum."