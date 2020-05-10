Nihat Özdemir'den Engelliler Haftası mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Engelliler Haftası'nın tüm engelli bireylerimizin haklarının korunması için toplumsal farkındalık oluşturmasını ve onların yaşamlarının daha kolaylaşması için de vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden zor bir dönemden geçildiğini ama hep birlikte bunları aşıp, engelli vatandaşlar ve sporcularla geçmişte kazandıkları başarılara ulaşmak için kaldıkları yerden yeniden devam edeceklerini kaydeden Özdemir, şu görüşlere yer verdi:

"Futbol Federasyonu olarak tüm engellilerimizin yanındayız. Özellikle onların spor azminin, yüksek spor potansiyelinin farkındayız. Engelli sporcularımız; başarılarıyla daima toplumun rol modeli. Birçok insana yön veriyor ve ilham kaynağı oluyorlar. Bu nedenle engellilerimizin sosyal hayata katılımı açısından sporcularımızın başarılarını ayrı bir şekilde önemsiyoruz. Federasyon olarak 4 engelli federasyonumuzla uzun yıllardır iş birliği içerisinde olmaktan da çok mutluyuz. Engelli futboluna destek amacıyla oluşturduğumuz Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'muz bizler için önemli bir köprü olmakta."

Bugüne dek çalışma imkanı buldukları Özel Sporcular Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Görme Engelliler Spor Federasyonu ile UEFA'nın da dikkatini çeken önemli projelere imza attıklarını ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özdemir, "Her dönem onlara maddi ve manevi desteklerimiz sürecek. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını önemli başarılarla aldık, spora döneceğimiz önümüzdeki süreçte aynı noktadan yeni başarılara koşacağımızdan eminim. TFF ailesi olarak en kısa sürede engelli dostlarımızla bir arada olmayı umuyor, ülkemizi daima gururlandıran sporcularımız ile tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.