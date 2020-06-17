  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:56:47 -
Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir karar alarak Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti. Nihat Özdemir, katıldığı bir canlı yayında, 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Yönetimi’nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.


Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir’e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı’nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı