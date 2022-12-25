Nihat Kahveci'den olay Jesus açıklaması!

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Herkes gibi Jorge Jesus'u eleştiren Kahveci, Portekizli teknik adamın maçta iyi işler yapmadığını ifade etti.

Futbol yorumlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olmayı başaran eski futbolcu Nihat Kahveci'den Fenerbahçe hakkında flaş ifadeler geldi. Trabzonspor'a karşı 90 dakika boyunca isabetli bir şut bile atamayan sarı-lacivertlileri eleştiren Kahveci, suçu Jesus'ta aradı.

"Elbet birine gelecekti bu kırmızı. Jesus'u övüyoruz ama bu konuda erken müdahale edip Batshuayi ile Crespo hemen alınabilirdi. Trabzonspor devre arasına başka çıktı. Ben bu ligde varım, kolay kolay kopmam dedi. Geçen sene Trabzonspor deplasmanına lider gidip kaybeden Fenerbahçe, o günden sonra ligden koptu ama Jesus'un bunu oyunculara unutturup oyuncuları tekrar konsantre edebileceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe bu maça hiç hazırlanmamış gibi. Bir oyuncu söyleyecek olursak sadece Altay derim Fenerbahçe'de onun dışında ikinci bir oyuncu yok. Maçın ilk yarısında pas trafiğini sayıyordum. 5 pas yapamadılar. Fenerbahçe'yi hiç bu kadar geriden oyun kurmaya çalıştığı bir oyun görmedim. Jorge Jesus ile en kötü maç derim.