Nihat Kahveci'den Ferdi'ye ağır gönderme!..

Uluslar Ligi C Grubu'nda Milli Takımımız, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederken, eski futbolcu Nihat Kahveci maç sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajında Türkçe konuşmamasını eleştiren Nihat Kahveci sosyal medyada gündem oldu. Bazı kesimler Nihat Kahveci'ye hak verirken bazıları da Ferdi'nin üstüne gidilmemesini savundu.

İlk maçını Faroe Adaları'na karşı oynayan ve 4-0'lık skorla galip ayrılan Millilerimizde, Ferdi Kadıoğlu ilk kez milli formayla sahada yer aldı.

"JORGE JESUS SÖYLEDİ, FERDİ'DEN DUYAMADIK!"

Maç sonu röportajını yabancı dilde veren Ferdi Kadıoğlu'nu eleştiren Nihat Kahveci, ''Ferdi'den 1-2 kelime de olsa bir Türkçe duymak istedim. İlk maçı, kim beni yanlış anlar bilemem ama Ferdi'den kısa da olsa Türkçe konuşmasını beklerdim. Belki daha net anlaşılsın diye konuşmamıştır ama ben isterdim. Jorge Jesus geldi hemen Türkçe bir şeyler söyledi ama Ferdi'den daha bir kelime duyamadık'' dedi.

Nihat Kahveci'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

"BUGÜN BENİM İLK MAÇIMDI"

İlerleyen dönemde takım olarak daha iyi anlaşacaklarını belirten genç oyuncu, “İlk maçım için çok heyecanlı ve gururluydum. Net bir galibiyet aldık. 4 maçta 4 galibiyet hedefimiz var. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Birbirimize biraz daha alışmamız lazım bugün benim ilk maçımdı. Zamanla saha içinde çok daha iyi anlaşabiliyor hale geleceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.



