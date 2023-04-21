Nihat Hatipoğlu'na sorulan o soru paylaşılınca sosyal medyada gündem oldu!

Ramazanın ilk gününden son gününe kadar ekranda hem iftar hem de sahur programıyla olan Nihat Hatipoğlu gelen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular zaman zaman güldürürken zaman zaman da ağlattı. Ünlü ilahiyatçıya son olarak Enes adındaki gencin sorduğu soru gündeme geldi.

TikTok'ta çok kez paylaşılan soru Twitter'da da gündem oldu. Enes adındaki genç çocuk Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Anne ve babanın çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamasının günahı nedir?" sorusunu yöneltti.

O SORUDAN SONRA YORUM YAĞDI

Ünlü ilahiyatçı ise yanıt olarak "Hiç iyi bir şey değildir. Doğru değildir, çocuğu düşman eder. Rektörlük yapmış bir insanım ben, aileler evlatlarınızı zorlamayın" dedi.

Enes'in sorusuna sosyal medyada "Koca bir nesil bu travma ile büyüdü", "Hepimiz bir kere kıyaslanmışızdır", "Çocukken biz ne çektik ya" yorumlarına sebep oldu.

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