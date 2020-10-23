Nihat Hatipoğlu'na karşı linç kampanyası başlattılar... Azgın azınlıktan sokaktaki "kızlı" bira partisine güzelleme

Koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında ismini açıklamadığı ilimizde şahit olduğu olayı "Hayretler içerisinde kaldım" sözleriyle anlattı.

Hatipoğlu, yazısında genç kızların sokak ortasında bira içtiklerini belirterek "Sokaktan hayretler içinde geçtim. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar" dedi.

"Dört genç kızımız bira içiyorlardı"

"Gençleri kim zehirliyor?" başlıklı köşe yazısında gençleri çok sevdiğini ve onlara güvendiğini belirten Hatipoğlu, "Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile 'Hocamız geçiyor çocuklar' dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz" ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında meslektaşlarına uyarılarda bulunan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Biz ilahiyatçıların problem, sorun pompalayan konumda olmamız mesleğimizi doğru icra etmemek anlamına gelir. Kafa karıştıran değil, iyi insan, temiz ve inançlı insan, ahlaklı ve adilane insan oluşturacak bir formda dini anlatmamız gerekir. İnsanları umutsuzluğa sürükleyen, inanç kodlarını yaralayan bir gayret bizi iki âlemde de perişan eder. Zira ahirette ve insanoğlunun vicdanında duruşumuz, yaptıklarımız sorgulanacak. En önemlisi ahirette niyetlerimiz de sorgulanacak."

Hatipoğlu'na linç kampanyası

Öte yandan ders niteliğinde sözler sarfeden Nihat Hatipoğlu'na karşı azgın azınlık tarafından bir linç kampanyası başlatıldı. "Kızlı" bir partisine güzellemelerde bulunan laikçi azgın güruh ayyaşlığı savunan paylaşımlarda bulundu.

Firari vatan haini Can Dündar, Hatipoğlu'nun sözlerini fırsat bilerek "Haberi hayretler içinde okudum: Tarikat şeyhi, istismar ettiği kızın babasına para teklif ediyordu" dedi.

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Cumhuriyet paçavrasının yazarı Mine Kırıkkanat da Hatipoğlu'nu hedef alarak skandal sözler sarfetti. Kokuşmuş Kemalist zihniyetin ateşli savunucularından Kırıkkanat, "Senin otelin önünde mi diyerek?" kirli ve aşağılık zihniyetini ortaya koydu.

Sözde sanatçı Orhan Aydın, ise salya ve irin akıtarak Hatipoğlu'nun İran özlemi içinde olduğu hezeyanında bulundu.