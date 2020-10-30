Nihat Hatipoğlu’dan ayyaş kafalılara sert tepki: “Gençler devam edin ben de sizinle beraber oturayım bari” mi demeliydim?

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz gün kaleme aldığı ‘bira içen gençler’ yazısının çarpıtılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesindeki köşesinde, solcuların kendisine yönelik tepkilerine değinen Hatipoğlu, “Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim?” şeklinde cevap verdi. Hatipoğlu, içkinin haram olduğunu hatırlatarak bundan rahatsız olduğunu söylemesinin 'yadırganmaması gerektiğini' vurguladı.

Hatipoğlu, ‘Gençler bizim geleceğimiz’ başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kısım insan bir ilahiyatçının nasıl olur da bira içen gençlere hayret ettiğini yazdı. İlginç. Kur'an alkolün her türlüsünü yasaklıyor. İçkinin haram olduğunu bilmeyen yok. Başkasının hayatına karışmadan, müdahale etmeden, hakaret etmeden haram olan bir şeyden rahatsız olduğumuzu söylememiz ne zamandan beri yadırganır oldu! Bunu yapmazsak yadırganmalıyız. Biz kumardan da, kul hakkını yemekten de, zulmetmekten de, hasetten de, gıybetten de, faizden de, rüşvetten de, başkasının hakkını yemekten de, haksız kazançtan da, şirkten de, namaz kılınmamasından da ve benzeri her haramdan da rahatsız oluruz. Ve bunu ilk kez söylüyor da değiliz. Peki ne bekliyorlardı benden oradan geçerken: Gençler aferin. Devam edin. Bir de ben de sizinle beraber oturayım bari mi demeliydim? Hiçbir şey demeden ve hatta onları mahcup etmemek için oraya yoğunlaşmadan yanımdaki dostlara bakıp hızlı geçelim dedim. Yolumuza devam ettik.”