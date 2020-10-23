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Gündem Nihat Hatipoğlu sokak ortasında gördüğü kızları anlattı: "Hayretler içinde geçtim”
Gündem

Nihat Hatipoğlu sokak ortasında gördüğü kızları anlattı: "Hayretler içinde geçtim”

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yazısında ismini vermediği bir ilimizde genç kızların sokak ortasında bira içtiklerini belirterek "Sokaktan hayretler içinde geçtim. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:52:00 -
Nihat Hatipoğlu sokak ortasında gördüğü kızları anlattı: "Hayretler içinde geçtim”

Koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında ismini açıklamadığı ilimizde şahit olduğu olayı "Hayretler içerisinde kaldım" sözleriyle anlattı.

“Dört genç kızımız bira içiyorlardı”

"Gençleri kim zehirliyor?" başlıklı köşe yazısında gençleri çok sevdiğini ve onlara güvendiğini belirten Hatipoğlu, "Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile 'Hocamız geçiyor çocuklar' dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarını uyardı

Yazısının devamında meslektaşlarına uyarılarda bulunan Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Biz ilahiyatçıların problem, sorun pompalayan konumda olmamız mesleğimizi doğru icra etmemek anlamına gelir. Kafa karıştıran değil, iyi insan, temiz ve inançlı insan, ahlaklı ve adilane insan oluşturacak bir formda dini anlatmamız gerekir. İnsanları umutsuzluğa sürükleyen, inanç kodlarını yaralayan bir gayret bizi iki âlemde de perişan eder. Zira ahirette ve insanoğlunun vicdanında duruşumuz, yaptıklarımız sorgulanacak. En önemlisi ahirette niyetlerimiz de sorgulanacak."

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Yorumlar

sizofren savar

KEMALİZMİN ULKEMİZİ NE HALE GETİRDİGİNİN RESMİDİR. CUMHURİYETİN İLK FABRİKASI BİRA FABRİKASIDIR.
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İbrahim

Gitme Ey Yolcu Oturup Ağlaşalım.... :,(
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